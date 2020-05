Paulus: "Ich müsste ja ein Volltrottel sein"

Im Vorfeld war spekuliert worden, ob Monika Rathgeber dem direkten Aufeinandertreffen mit ihrem Ex-Chef Eduard Paulus nervlich gewachsen wäre; und dann war es der Finanz-Hofrat, der nach einer Stunde die Nerven verlor. „Ich sage, was ich will“, schnauzte er Rathgebers Anwalt Herbert Hübel an. „Ich ärgere mich grün und blau, dass ich mich seit Monaten für etwas rechtfertigen muss, wofür ich nichts kann“, schimpfte er lautstark.

Showdown im Salzburger Untersuchungsausschuss: Am Mittwoch wurden Monika Rathgeber und Eduard Paulus gemeinsam ins Kreuzverhör genommen. Es war das Duell zweier tief Gefallener – da die einst gefeierte, dann gefeuerte Leiterin des Budgetreferats. Dort der aus der Suspendierung zurückgekehrte Leiter der Finanzabteilung und Ex-Präsident der Offiziersgesellschaft, der aus der ÖVP ausgeschlossen wurde.

Freunde werden die beiden keine mehr. Als Rathgeber den U-Ausschuss betritt und die Hände von Abgeordneten und Familienangehörigen schüttelt, blättert Paulus demonstrativ in den Akten. Shake-Hands gibt es im minutenlangen Blitzlichtgewitter demonstrativ keines.

„Wollen sie aussagen?“ fragt Richter Anton Wagner, der die Zeugenbefragung leitet. „Ja, natürlich“, sagt Rathgeber mit fester Stimme; Paulus nickt nur. Beide wiederholen erneut ihre bisherigen Aussagen – und belasten einander damit gegenseitig. Rathgeber beharrt auf ihrem Standpunkt, dass die Spekulationsgeschäfte nicht geheim gewesen wären. „Es gab laufend Gespräche mit den Banken. Alles ging über den Schreibtisch von Paulus.“

Das leugnet der 61-Jährige gar nicht: „Ich habe mich nie um Einzelgeschäfte gekümmert, das hat mich nicht interessiert – dafür hätte ich auch gar nicht die Zeit“, sagt er. Das Motto der Finanzabteilung in den vergangenen Jahren sei gewesen: Volumen raus, Risiko runter – und dabei habe er der 41-Jährigen vertraut. „Sie ist selbstbewusst, tüchtig und gescheit. Aber dass sie 1,5 Milliarden Euro Schulden gemacht und damit Wertpapiere gekauft hat, war mir nicht bewusst.“

Sie schüttelt den Kopf.

Er: „ Monika, du hast Unterschriften gefälscht und Geschäfte verschleiert.“

Sie: „Unterstellung!“

Er: „ Monika, ich habe dir nie die Erlaubnis dafür gegeben. Ich müsste ja ein Volltrottel sein, wenn ich das genehmigen würde.“ Dann legt er ein Gutachten vor, wonach auch seine Unterschrift gefälscht worden sei.

Hitzig wird’s auch, als Paulus aus einem Aktenvermerk zitiert, in dem sechs Zeugen – darunter Ex-Finanzlandesrat David Brenner – ein „Geständnis“ Rathgebers am 26. November bestätigen. Nun wird die Ex-Referatsleiterin emotional: Das Schreiben sei falsch und verzerrend. Rathgeber: „Wie könnt ihr das mit mir machen? Ich war so lang loyal, ich habe so viel für dich gemacht – und dann macht ihr so ein politisches Manöver.“

Paulus: „Du wirst wohl nicht behaupten, dass Brenner eine Unterschrift fälscht, um dir eins auszuwischen?“

