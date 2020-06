U-Ausschuss: Droht ein schnelles Ende?

Peter Pilz mag Theatralik. Und dazu gehört bisweilen eine lebendige Sprache. Doch was der Fraktionsführer der Grünen am Donnerstag über ÖVP, SPÖ und BZÖ zum Besten gab, war selbst für Pilz’sche Verhältnisse mehr als bildreich: Die genannten Parteien hätten einen "Anschlag" auf den "erfolgreichsten U-Ausschuss der Zweiten Republik" unternommen. Das rot-schwarz-orange Trio habe im U-Ausschuss versucht, wichtige Akten-Lieferungen an das Parlament bis 31. Dezember 2012 (informelles Ausschuss-Ende) zu verhindern. "Und zwar mit einem Motiv: Man will den Ausschuss vorzeitig abdrehen."

Tatsächlich haben ÖVP, SPÖ und BZÖ Mittwochabend in einer Fraktionsführersitzung dafür plädiert, dass die Justiz keine Akten zu bereits behandelten Beweisthemen ( Telekom, BUWOG, Tetron, Glücksspiel) liefert.

Da auch FPÖ-Fraktionsführer Walter Rosenkranz den Ausschuss längst im "Präludium" zum "Abdrehen" wähnt, stellt sich zwangsläufig die Frage: Wie schlimm ist, was ÖVP, SPÖ und BZÖ versucht haben? Wollen sie tatsächlich verhindern, dass brisante Akten thematisiert werden? Werner Amon, Fraktionschef der ÖVP im U-Ausschuss, bezeichnet den Akten-Stopp als "formal nötigen Schritt" und erklärt das am Beispiel der Telekom. "Wir haben mehr als 70 Personen befragt, uns Einblick in ein Sittenbild verschafft, politisch Verantwortliche festgemacht – und als Reaktion nun Gesetze beschlossen, um Derartiges in Zukunft zu verhindern. Damit hat der Ausschuss seinen Auftrag voll erfüllt", sagt Amon zum KURIER.