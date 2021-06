U-Ausschuss: Bures verteidigt parlamentarisches Kontrollinstrument

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) hat das parlamentarische Kontrollinstrument U-Ausschuss gegen die jüngsten Angriffe aus den Reihen der ÖVP verteidigt. Zuletzt sei versucht worden, dieses mit Begriffen wie "politische Löwingerbühne" oder "Unterstellungsausschuss" in "Misskredit" zu bringen, sagte sie bei einem Hintergrundgespräch. "Alles in allem" funktioniere die parlamentarische Kontrolle in U-Ausschüssen jedoch, konstatierte Bures.

"Balance zwischen Legislative und Exekutive"

Die seit 2015 geltende Verfahrensordnung, die von allen heute im Parlament vertretenen Parteien damals beschlossen wurde, biete eine "Balance zwischen Legislative und Exekutive". Bewusst sei darin kein Richter als Vorsitzender vorgesehen, weil ein parlamentarisches Kontrollinstrument "notwendigerweise" von einem Parlamentarier geleitet werden müsse, lehnt sie anderslautende Vorschläge ab.

"Großzügige Vertretungsregeln"

Um eine unabhängige Vorsitzführung sicherzustellen, seien "großzügige Vertretungsregeln" vorgesehen. Die Frage der Befangenheit sei bis dato auch nie ein Problem gewesen. Die Beurteilung dieser liege in der Verantwortung jedes einzelnen Vorsitzführenden, der auch dafür Sorge trage, dass das Vertrauen in das Parlament nicht erschüttert wird. Der derzeitige Vorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), ist seit Beginn des aktuell laufenden Ibiza-Untersuchungsausschusses mit Kritik der Opposition konfrontiert, die ihn befangen sieht.