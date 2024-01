NEOS drängen auf Liveübertragung bei U-Ausschüssen

Die NEOS drängen weiterhin auf die öffentliche Übertragung von Untersuchungsausschüssen. In der Nationalratssitzung am Mittwoch wollen sie einen entsprechenden Fristsetzungsantrag einbringen. Bis heute habe es nämlich keine ernsthaften Ambitionen für die Umsetzung von Liveübertragungen gegeben, kritisierte der NEOS-Abgeordnete Yannick Shetty die "türkis-grüne Ankündigungspolitik" in einem Statement gegenüber der APA. Zuvor hatten sich alle Parteien dafür ausgesprochen.