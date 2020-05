TV-Wahlduell: "Wie viele Angestellte?"

Währung: Was unterscheidet Sie in der Euro-Frage von Strache, fragt die Moderatorin. Für Stronach ganz klar: "Die Wirtschaft-Erfahrung" - und er bleibt dabei: Er will nicht zum Schilling zurück, er will eigene Euro-Währungen. Wann soll die Umstellung kommen? "Je früher, umso besser".

Strache lässt den Vorwurf, er habe keine Wirtschafts-Erfahrung, nicht auf sich sitzen. Stronach habe schon viel probiert, aber "Schuster, bleib' bei deinen Leisten". Der FPÖ-Chef will seinerseits eine Diskussion starten über einen Nord- und Südeuro und kritisiert den ESM.

Thurnher: "Teilen Sie die Meinung Straches zum Euro-Rettungsschirm?" Stronach: "Der hat so viel gesagt, hab ich gar nicht alles mitgekriegt."

Übrigens: Stronach liegt in der Redezeit zurück, die Diskussion verläuft bisher alles andere als scharf.