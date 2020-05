TV-Duell: Spindelegger gegen Strache

Pensionen: Michael Spindelegger verteidigt die von Schwarz-Blau initiierte Eigenvorsorge als Ergänzung zu staatlicehr und betrieblicher Pensionsvorsorge. Allerdings müssten von Politik und Versicherungen neue Konzepte überlegt werden. Für den VP-Chef gilt es in der nächsten Legislaturperiode, Massnahmen zu treffen, damit die staatliche Pension auch in Zukunft garantiert ist. Dazu gelte es vor allem, Privilegien zu beseitigen - diese ortet Spindelegger vor allem bei den ÖBB und in Wien - und das faktische Pensionsalter zu heben.

Heinz-Christian Strache erklärt sich zum Kämpfer gegen die "Verschüsselung" und sieht sich selbst als einen der Verlierer der Eigenvorsorge. Für ihn sind 45 Arbeitsjahre genug, vor einer Angleichung der Pensionsregelungen von Männern und Frauen will der FPÖ-Chef erst die Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen beseitigen. Zudem will Strache vermehrt ältere (österreichische) Arbeitnehmer in Lohn und Brot sehen, als junge Arbeiter aus dem EU-Ausland.

Eine Anhebung des gesetzlichen Pensinosalters schließen beide aus.