Türkis-Grün: Viel Inszenierung, noch wenig Konkretes

Ob die Grünen mehr Luft zum Atmen brauchen in der neuen Regierung?



Bundeskanzler Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler, seit 22 Tagen Vizekanzler der Republik, müssen ein wenig schmunzeln über die Frage eines Journalisten. Das Thema sei ein „herbeigeschriebenes“, die Arbeit beginne ja jetzt erst so richtig, sagt Kogler knapp. „Eigentlich haben wir genug Platz und auch genug Sauerstoff“, sagt Kogler. „Etwas mehr Zeit zum Schlafen wäre aber gut. Das gilt wohl für uns beide.“

Dabei hat die Frage durchaus einen ernsten Hintergrund. Während die Türkisen, eigentlich seit 1987 durchgehend in Koalitionsregierungen, genau wissen, wer wo was übernehmen soll, ist für die Grünen derzeit noch Alles eine Premiere. Und so medial geschult und bereit zur Inszenierung wie die türkise Regierungsmannschaft sind die Grünen in der Regierung auch (noch?) nicht. Also dann vielleicht inhaltlich glänzen?

Keine schnellen Erfolge

Bei der ersten Klausur der türkis-grünen Regierung sollten die ersten Maßnahmen des türkis-grünen Projekts präsentiert werden. Wie sich zeigt, ist das doch nicht so einfach.Fix war schon vor dem Treffen, dass zwei größere Themen finalisiert werden sollten. Eine Tarifsenkung bei der niedrigsten Stufe der Lohn- und Einkommenssteuer von 25 auf 20 Prozent scheint unumstritten – ebenso sechs Punkte zum Start einer Ökologisierung des Steuersystems. Oder wie es Kogler nennt, eine „Umsteuerung“: Und zwar „wirtschaftlich vernünftig, ökologisch nachhaltig, sozial gerecht“. Zudem soll auch das Regionale nicht außer Acht gelassen werden. Und das alles dürfe „niemals dazu führen, dass es im Gesamten teurer wird. Im Gegenteil“, sagt Kogler. Die Steuerbelastung soll sinken.