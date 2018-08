Türkis-Blau: Neustart oder Gipfel-Show?

Die Liebe der Bundesregierung zu den Sozialpartnern ist enden wollend. Türkis-Blau drängt Rot-Schwarz hinaus, wo es nur geht.

In der Nationalbank ist es nicht viel anders.

Der türkise Top-Sozialpartner Harald Mahrer, immerhin schon Wirtschaftsbund- und Wirtschaftskammer-Präsident, wird nun quasi im Nebenerwerb Präsident der Nationalbank.

Gleichzeitig wurden mit Werner Muhm (AK), Anna Maria Hochhauser (WKÖ), Dwora Stein (ÖGB) und August Astl (LK) heuer alle Sozialpartner aus dem Generalrat der Notenbank entfernt und durch parteinahe Personen ersetzt.

Ein Intimkenner des Umbaus erklärt Mahrers Bestellung so: „ Sebastian Kurz will in den wichtigsten Institutionen der Republik seine Vertrauten sitzen haben. Das ist die oberste Maxime. Dass Mahrer Sozialpartner ist, dürfte da Zufall zu sein. Das hat nichts mit neuer Liebe zu den Sozialpartnern zu tun.“

Das wurde am Dienstag auch beim AUVA-Sparpaket sichtbar. Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatten die ursprünglichen Regierungspläne (500 Millionen Einsparung, notfalls Zerschlagung) so lange kleinverhandelt, dass am Ende die Auslagerung der Spitäler in eine Betreibergesellschaft zu scheitern drohte.

Ein No-Go für Türkis-Blau. Die Regierung verhinderte das und spaltete mit einigen letzten Zugeständnissen sogar das Gewerkschaftslager. Ein Doppelerfolg für Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache.

Was war geschehen?

In einer turbulenten Sitzung stimmten die ÖVP-Gewerkschafter mit den Arbeitgebern für das AUVA-Sparpaket. Die Roten streuten das böse Wort vom „Verrat“.

Doch am Tag danach stehen die Fraktionen im ÖGB wieder halbwegs geeint zusammen. Führende rote Funktionäre haben erkannt, dass das AUVA-Sparpaket ohnehin „zu 90 Prozent abgeblasen wurde.“ Beispielsweise wurde der Abbau von 300 Stellen bis 2029 gestreckt. Außerdem lädt die Regierung für heute zu einem Sozialpartner-Gipfel. Es gelte gemeinsam die Fusion der Krankenkassen anzugehen. „Sehr klug“, tönt es aus der Arbeitnehmer-Ecke.