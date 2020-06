Tsipras am Montag in Wien

Wie der KURIER aus diplomatischen Quellen erfahren hat, besucht der neue griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras am Montag Bundeskanzler Werner Faymann in Wien. Der KURIER hatte bereits darüber berichtet, dass ein Besuch noch vor dem EU-Gipfel am Donnerstag angepeilt werde.

Das Treffen Tsipras-Faymann soll am Vormittag stattfinden, danach ist eine Pressekonferenz geplant.

Bei dem eintägigen Arbeitsbesuch soll laut Kanzleramt neben dem "Wirtschafts- und Sozialmodell Österreichs" auch die aktuelle Situation Griechenlands besprochen werden.

Vor Auslaufen des milliardenschweren Hilfsprogramms Ende des Monats spürt Griechenland Druck von allen Seiten. Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem schwächte am Samstag zwar seine Ultimatums-Drohung gegenüber Athen ab, bis zum Treffen der Euro-Finanzminister am 16. Februar müsse es aber einen genauen Zeitplan für das weitere Vorgehen geben. Zuvor forderte er die Zusage, die vereinbarten Sparauflagen auch einzuhalten. Die Griechen wollen indes mittels Überbrückungsfinanzierung Zeit für eine völlig neue Vereinbarung gewinnen.