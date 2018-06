"Tschetschenischer Terrorist": FH rügt eigenen Professor

Islam-Experte Thomas Schmidinger ist verwundert. "Das ist eine skandalöse und bizarre Fragestellung", sagt Schmidinger zum KURIER. Es geht um eine Prüfungsfrage des Politikwissenschaftlers Michael T., der an der Fachhochschule des Wiener Bildungsförderungsinstituts (BFI Wien) unterrichtet. "Stellen Sie sich vor, Sie sind ein tschetschenischer Terrorist, und man stellt Sie vor die Wahl, einen russischen Panzer in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny oder ein Kino in Moskau in die Luft zu sprengen. Was werden Sie tun?", fragt FH-Professor T. seine Studenten.

Schmidinger veröffentlichte die Prüfungsfrage am Mittwoch auf Facebook. Davor habe Schmidinger, selbst Politikwissenschaftler, seinem Kollegen T. ein E-Mail geschickt, aber keine Antwort erhalten. Studenten hätten ihn gebeten, etwas zu machen, weil "sie sich nicht trauen, namentlich an die Öffentlichkeit zu gehen". Die FH des BFI in Wien-Leopoldstadt hat viele Studenten mit Migrationshintergrund – auch mit tschetschenischen Wurzeln.

Die Prüfungsfrage von T. nennt Schmidinger "ein absolutes Negativbeispiel" für Ressentiments, denn Terrorismus werde "einer bestimmten ethnischen Gruppe zugeschrieben". Außerdem sei es pädagogisch fragwürdig, dass Studenten sich in einen Terroristen versetzen sollen. Die Zuschreibung habe "dazu geführt, dass sich tschetschenische Studierende angegriffen gefühlt haben. Außerdem sind sie danach in der Gruppe (der FH-Studierenden, Anm.) brüskiert und lächerlich gemacht worden", sagt Schmidinger. Die FH solle die Angelegenheit offiziell untersuchen.