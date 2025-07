Trinkgeld: Regierung hat sich auf einheitliche Regelung geeinigt

Die Bundesregierung hat sich auf eine Regelung bei der Trinkgeld-Debatte geeinigt. Ein entsprechender Bericht der Kronen Zeitung wurde dem KURIER aus Regierungskreisen bestätigt, die finalen Details sollen im Tagesverlauf folgen.

Wie sieht der Kompromiss aus? Trinkgeld wird in Österreich zwar prinzipiell nicht besteuert - und das bleibt auch so. Allerdings muss es der Arbeitgeber für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigen - und zwar in Form eines fixen Pauschalbeitrages. Das Prinzip dahinter: Der Arbeitgeber muss nicht im Detail überprüfen, wie hoch genau das Trinkgeld jedes einzelnen Mitarbeiters ist.

Verfahren eingestellt, Regelung für Härtefälle

Das Pauschale ist wiederum in Branchen und Bundesländern unterschiedlich. Die Regierung hat nun an einer bundesweit einheitlichen Regelung gefeilt, wobei ÖVP und Neos auf ein besonders niedriges Pauschale gedrängt haben. Der Kompromiss: Laut Krone werden die geplanten Pauschalen für die Sozialversicherungsabgabe um rund ein Drittel gesenkt. Für Mitarbeiter mit Inkasso soll sie 65 Euro, für jene ohne Inkasso 45 Euro betragen.

Und: Alle Verfahren gegen Betriebe, denen eine Nachzahlung droht, sollen demnach eingestellt werden. Für Betriebe, die bereits hohe Nachzahlungen leisten mussten, ist eine Härtefall-Regelung vorgesehen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.