Transparenzdatenbank: Gegenwind aus Ländern und Gemeinden

Für die Länder knüpft der Vorsitzende der Konferenz der Landeshauptleute, Kärntens Landeschef Peter Kaiser, den Ausbau daran, dass nicht nur Sozialleistungen, sondern auch Förderungen für Bauern und Unternehmen gemeldet werden. Der Gemeindebund befürchtet vor allem bürokratische Mehrkosten durch die Transparenzdatenbank, berichtete die Wiener Zeitung.

Kaiser sagte im Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch, Voraussetzung für die Transparenzdatenbank sei, dass alle Bereiche erfasst werden, also auch Wirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt, Kultur und Soziales. Man bekenne sich zur Transparenz, aber in einem Gesamtsystem und nicht in "Einzelbereichen gegeneinander ausspielend".