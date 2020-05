"TopTeam": 150.000 Euro ohne Ausschreibung

Der Kärntner Landesrechnungshof hat Auftragsvergaben des Landes an SPÖ-nahe Firmen untersucht. In der "TopTeam"-Affäre geht es um eine angeblich missbräuchliche Verwendung von Steuergeld. Die "Kleine Zeitung" hat am Samstag weitere Details aus dem bist dato nicht veröffentlichten Bericht publik gemacht. Demnach kritisierten die Prüfer Verstöße gegen das Vergabegesetz. Laut Erich Mayer von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA), die in der Sache ermittelt, soll der Abschlussbericht seiner Behörde noch im November vorliegen.

Konkret berichtet das Blatt, dass laut Prüfbericht bei einer Kampagne namens " Kärnten voller Energie" im Jahr 2008 eine Klagenfurter Werbeagentur einen 150.000 Euro schweren Auftrag ohne Ausschreibung erhalten habe. Zuständig waren der damalige Landeshauptmannstellvertreter Reinhart Rohr und Landesrätin Nicole Cernic (beide SPÖ). Weil eine "Folgekostenberechnung" fehlte, verweigerte der damalige Finanzreferent Harald Dobernig ( FPÖ) die Zustimmung. In der Folge wurde die Gesamtsumme in kleine Beträge gesplittet, was der Landesrechnungshof kritisiert.