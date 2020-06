Korruption: Wer sitzen muss, wer auf Freispruch hofft

Was würden Sie mit Ihren letzten Stunden in Freiheit tun? Was wäre, wenn Sie wüssten: Er kann jeden Tag kommen, der Brief, in dem ein Richter schreibt: In spätestens vier Wochen haben Sie sich in der Justizvollzugsanstalt Klagenfurt zu melden – die Haft wartet.

Den früheren Chef der Kärntner Hypo-Alpe-Adria-Bank, Wolfgang Kulterer, beschäftigen gerade diese Fragen. Er wartet auf den nämlichen Brief, ihm bleiben einige Wochen, maximal. Und bis dahin ordnet er alles Private. Wer bekommt die Schlüssel zum Haus, was passiert mit Versicherungen, Sparbüchern und dergleichen? „Es gibt viel zu regeln“, sagt Kulterers Anwalt Ferdinand Lanker zum KURIER. Vor wenigen Tagen erst hat der Oberste Gerichtshof die dreieinhalb Jahre Haft gegen Kulterer und seine drei Mitangeklagten bestätigt. Es war der unrühmliche Schlussstrich unter eine umstrittene Karriere. Vom Landeshauptmann in den Banken-Vorstand berufen, markierten Bilanz-Fälschungen und Untreue letztlich das Ende. Für Beobachter ist die Amtsführung symptomatisch für die schludrigen Verhältnisse, die Jörg Haider und seine Erben in der Kärntner Landespolitik zum Alltag machten.

„Mein Mandant nimmt das Urteil hin“, sagt Lanker, „er steht zu den Konsequenzen.“

Was bleibt ihm auch übrig. Selbst wenn er den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anruft – die Haft ist unabwendbar.