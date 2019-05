Tom Waitz: "Ich wäre als furchtbarer Realo davongejagt worden"

"Wenn ein ganzes Huhn im Supermarkt 10 bis 12 Euro, ein Bio-Huhn auf 14 oder 15 Euro kostet, dann ist das in Ordnung. Ich war letztens in der Ukraine, um mir die Produktion dort anzusehen. Für die Gastronomie kauft man in Österreich Hühnerbrüste um 7 oder 8 Euro ein, die ukrainischen werden um 2 Euro 99 angeboten." Man müsse sich fragen, ob die Welt noch in Ordnung sei, "wenn ein Kilo Huhn weniger koste als ein Kilo Gemüse."

"Kritischen Blick nicht an der Garderobe abgeben"

Ob Veganismus als Waffe gegen den Klimawandel ein probates Mittel ist, will Linda von Waitz wissen. "Es macht Sinn, sich die Frage zu stellen, wie gebe ich mein Geld aus und wie trage ich selbst durch meinen Konsum zum Klimawandel bei. Ich plädiere - nur, weil man sich entscheidet vegan zu sein - den kritischen Blick nicht an der Garderobe abzugeben. Es hilft mir nicht viel, wenn ich mich erst biologisch ernährt habe, dann auf vegan umsteige und dann im Supermarkt lauter Fertigprodukte kaufe, die voll mit Konservierungs- und Geschmacksstoffen und möglicherweise Palmöl sind, das wiederum auf Flächen angebaut wird, wo vorher Urwald abgeholzt wurde."

Wenn nur auf Wiesen und mit Heu tierische Lebensmittel produziert werden sollen, dann hieße das, dass die Bevölkerung jedenfalls zwei Drittel weniger davon konsumieren wird können. "Deshalb hilft jeder, der sich vegetarisch oder vegan ernährt," so Waitz. Mit einer Einschränkung allerdings: dem ökologischen Fußabdruck. "Bevor ich mir eine chilenische Bio-Mango kaufe, kaufe ich mir lieber einen steirischen Apfel. Der ist ökologischer, obwohl er vielleicht nicht biologisch erzeugt wurde."

Niki will zu guter Letzt wissen, wie Waitz zum grünen Hippie-Image steht. Der Gefragte zieht eine Parallele zur Gegenwart. Die Hippiebewegung habe in den 1970ern Strukturen aufgebrochen, langfristig die richtigen Fragen gestellt und sich gefragt, "wie man mit der Natur in Einklang leben kann".

Genau vor diesem Problem stehe man heute, in Zeiten des Klimawandels, wieder, so Waitz, der mit einem Schmunzeln sich selbst attestiert: "Ich wäre in den 70er Jahren als furchtbarer Realo davon gejagt worden."