Tiroler SPÖ bekommt neuen Chef

Mayr erklärte vor Journalisten, dass er die Empfehlung des Parteivorstandes "sehr wohlwollend zu Kenntnis genommen" habe. Er rechne mit einem Gegenkandidaten beim Parteitag und wünsche sich dies auch, so Mayr. Die Frage, ob er auch beabsichtige, im Falle seiner Wahl zum Parteichef auch Spitzenkandidat der SPÖ bei der Landtagswahl 2018 zu werden, wollte Mayr nicht beantworten. Dies entscheide das dafür vorgesehene Gremium. Welches das sei, werde durch die am Parteitag zu beschließende Parteireform vorgegeben. Der Roppener Bürgermeister ortete jedenfalls ein "großes Verbesserungspotenzial", sowohl generell in der Tiroler Politik als auch in der SPÖ. Die "Kommunikation nach innen und nach außen" müsse verbessert werden. Die SPÖ müsse zusammen mit der Gewerkschaft "die Stimme der Arbeitnehmer in Tirol" werden.

Der bisher letzte gewählte Vorsitzende der Tiroler SPÖ, Hannes Gschwentner, war Ende Juni 2012 als Parteichef abgetreten. Seitdem führt Reheis geschäftsführend die Partei. Im Februar 2013 wählten ihn die Delegierten bei einem außerordentlichen Landesparteitag mit 98,96 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Eine Obmannwahl fand nicht statt, sondern wurde zunächst für den Herbst 2013 und schließlich für das Frühjahr 2014 avisiert. Ein Umstand, der seitdem für einigen Unmut sorgte und zu parteiinternen Konflikten führte.