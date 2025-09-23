Der Tiroler Franz Hörl kehrt in den Nationalrat zurück

Franz Hörl kehrt in den Nationalrat zurück. Wie der ÖVP-Parlamentsklub am Dienstag mitteilte, übernimmt der Zillertaler Seilbahnchef das Bundesmandat von Ex-Familienministerin Susanne Raab, die im Juni Parteikollegen Michael Spindelegger als Chefin des Wiener Zentrums für Migrationspolitik (ICMPD) beerbte.

Hörl war bereits von Oktober 2006 bis Oktober 2013, von Jänner 2018 bis Juni 2019 und von Oktober 2019 bis Oktober 2024 Abgeordneter zum Nationalrat.