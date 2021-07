Tirol: VP in Summe konstant, SPÖ mit Verlusten

Die FPÖ konnte teils große Zugewinne in Gemeinden wie in Kufstein, Wörgl, Schwaz, St. Johann, Jenbach verzeichnen, wo die Freiheitlichen zur zweitstärksten Kraft avancierten. Zudem eroberten sie den Bürgermeistersessel in Jochberg bei Kitzbühel. Damit können sich die Freiheitlichen auch in Zukunft zumindest vorerst wieder mit einem Ortschef schmücken, nachdem sich Ex-FPÖ-Chef, Abg. Gerald Hauser in St. Jakob in Defereggen einer Stichwahl stellen muss. Auch in Rattenberg im Bezirk Kufstein schaffte es der Freiheitliche Kandidat in die Stichwahl am 13. März. Die FPÖ zeigte sich zudem darüber erfreut, dass das Wahlziel von 100 Mandaten "eindeutig" übertroffen worden sei.