Teuerungsprämie für Mitarbeiter für 2024 verlängert

Die Teuerungsprämie für Beschäftigte ist für das Jahr 2024 verlängert worden. Damit können im kommenden Jahr pro Person bis zu 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbezahlt werden - wenn die Sozialpartner sich darauf einigen können.

Denn die Mitarbeiterprämie muss im Kollektivvertrag verankert werden, um in Anspruch genommen werden zu können, heißt es in einer Aussendung des Finanzministeriums (BMF) am Freitag.

Die Teuerungsprämie wurde im Jahr 2022 für die Kalenderjahre 2022 und 2023 eingeführt. 2022 wurde dieser Bonus laut Finanzministerium an rund 1,2 Million Menschen ausbezahlt. Für 2023 gibt es noch keine Zahlen. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat die Verlängerung der Prämie in einer Aussendung vom Freitag begrüßt.