Tests an Schulen in ganz Österreich: 536 Personen positiv

Erstmals haben in dieser Woche Selbstests an den Schulen in allen Bundesländern stattgefunden. Bei den Rund 1,3 Millionen durchgeführten Tests wuden insgesamt 536 Personen positiv getestet, davon 364 Schüler und 172 Mitglieder des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Aufgeteilt auf die Bundesländer gab es in Wien 250 positive Tets, in Niedöersterreich 103, in Oberösterreich 43, in Salzburg 19, in Tirol 13, in Vorarlberg 15, in Kärnten 40, in der Steiermark 43 und im Burgenland 10.

In der Vorwoche wurden in Wien und Niederösterreich, wo die Semesterferien bereits eine Woche früher geendet hatten, rund 200 positive Resultate verzeichnet.

„Die Selbsttests haben diese Woche erstmals in allen Bundesländern stattgefunden. Diese erste Runde ist problemfrei verlaufen, die Akzeptanz der Tests ist erfreulicherweise sehr hoch. Wir finden mit den Selbsttests die hochinfektiösen Schülerinnen und Schüler und verhindern somit weitere Ansteckungen. Eine wesentliche Voraussetzung für geöffnete Schulen ist damit geschaffen", erklärte dazu Bildungsminister Heinz Faßmann.