Telekom zahlte – nur Hühnerweitflug-Wettbewerb nicht

Die Rollenverteilung in der „schwarzen Kassen“-Show der Telekom verlief ungefähr so: Die Politik hatte absurde Wünsche an das Unternehmen – und ihr ehemaliger Vorstand Rudolf Fischer, der nun Hauptangeklagter im Telekom-Prozess ist, agierte quasi als Weihnachtsmann.

So benötigte Wiens weinaffiner Bürgermeister Michael Häupl 2007 rund 25.000 Euro für sein Wiener Weinfest – selbstverständlich konnte Fischer das Herzensprojekt des Machtpolitikers nicht ablehnen. Arrangiert wurde der Deal angeblich in einem Hinterzimmer bei einem Fest des Teppichhändlers Ali R.

Selbst die Ex-Grüne Monika Langthaler und ihr Filmhofprojekt profitierten von der Spendierhosen-Mentalität der Telekom.

Das Sponsoring für den Filmhof im Weinviertel habe sich auch Erwin Pröll gewünscht, schilderte Fischer. Langthaler wiederum habe ein gutes Gespräch mit Pröll organisiert, meinte Fischer, es sei um eine Tochtergesellschaft der EVN gegangen. Die Bundes-ÖVP wünschte sich ein jährliches Sponsoring von 100.000 Euro.