Justizministerin muss über Vorgängerin „richten“

Die auf den Rechnungen vermerkten Leistungen erbrachte er für die Telekom zwar nicht, von einer Scheinrechnung will er damals aber dennoch nicht ausgegangen sein: "Ich habe es so gesehen, dass meine Leistung für die Telekom, der Wunsch war, den Wahlkampf abzuwickeln. Was ich nicht erbracht habe, war die Leistung, die auf den Rechnungen steht."

Dass von den 720.000 Euro später 320.000 bei der Agentur Orange landeten, erklärte der Werber so: In den letzten Wahlkampf-Wochen habe ziemlicher Trubel geherrscht und man habe vereinbart, dass es sinnvoller sei, einen Teil der administrativen Tätigkeiten an die Orange abzugeben, damit er sich aufs Kreative konzentrieren könne. Die Orange habe ihm dann 300.000 Euro in Rechnung gestellt. Das sei "keine Scheinrechnung", denn das Geld sei ja tatsächlich in den Wahlkampf gegangen, argumentierte S.