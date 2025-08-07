Die Grünen haben in der laufenden Diskussion über Teilzeit-Arbeit am Donnerstag einen Drei-Punkte-Plan präsentiert. Sie fordern mehr Plätze in der Kinderbetreuung, einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz sowie das Recht auf Aufstockung auf Vollzeit, wenn ohnehin regelmäßig Überstunden geleistet werden. Viele Teilzeit-Arbeitende würden sich fragen: "Warum wirft mir die Regierung Faulheit vor?", so die Grünen-Parteichefin Leonore Gewessler. Gewessler stellte die Frage in den Raum, was ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, der die Debatte um die Teilzeit losgetreten hatte, seinerzeit als Sozial-Landesrat in Oberösterreich für den Ausbau der Kinderbetreuung getan habe. Oberösterreich sei hier das Schlusslicht, so Gewessler: "Statt den Leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft Faulheit vorzuwerfen und von Teilzeit-Arbeit als Lifestyle zu sprechen, solle sie lieber faire Rahmenbedingungen für alle Arbeitenden schaffen."

50.000 zusätzliche Kindergartenplätze Gewessler rechnete vor: "Wir brauchen 50.000 zusätzliche Kindergartenplätze und einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag - denn Mamas und Papas sollen nicht bitten müssen, damit sie arbeiten gehen können, wenn sie das wollen." Wie dies finanziert werden soll? Hier verweist Gewessler auf milliardenschwere Unterstützungen, die die Länder vom Bund erhalten hätten. Zum Rechtsanspruch auf Vollzeit erklärte sie: "Wer Teilzeit im Vertrag stehen hat und trotzdem Woche für Woche Mehrstunden machen muss, soll seine Regelarbeitszeit um diese Stunden aufstocken dürfen." Es gebe eine erhebliche Zahl an Teilzeitbeschäftigten, die gerne mehr arbeiten würden.