Die Arbeitgeberverbände der privaten Sozial- und Gesundheitsbranche (IAFW) fordern bei dem von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) ins Spiel gebrachten Rechtsanspruch auf Stundenerhöhung bei Teilzeitkräften eine Einbindung in einen allfälligen Reformprozess. Man begrüße den Vorstoß, allerdings sehe man eine solche Regelung "am besten auf Ebene der Kollektivverträge aufgehoben". Schumann schwebt hingegen ein Rechtsanspruch vor, wie sie vergangene Woche erklärte.

Der Interessensverband der Arbeitgeberverbände der Freien Wohlfahrt (IAFW) verwies am Mittwoch in einer Aussendung darauf, dass man als Arbeitgeber-Vertretung gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen die Kollektivverträge für die private Sozial- und Gesundheitsbranche verhandle. Man vertrete damit rund 161.000 Beschäftigte in Österreich.

Vor diesem Hintergrund fordere der Verband, bei arbeits- und sozialrechtlichen Gesetzesvorhaben "als gleichwertiger Sozialpartner anerkannt und frühzeitig in die Ausarbeitung eingebunden zu werden".

IAFW-Vorsitzende: Aufstockung oftmals Wunsch

"In der Sozialwirtschaft ist der Wunsch vieler Mitarbeiter:innen nach einer Aufstockung ihrer Arbeitszeit seit Jahren gelebte Praxis", erklärt Yvonne Hochsteiner, Vorsitzende des IAFW. "Wir haben dieses Prinzip bereits in vielen unserer Kollektivverträgen verankert."