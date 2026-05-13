Diskussion um Pensionserhöhungen: "Soziale Staffelung besser"

In der Diskussion um das Ausmaß der kommenden Pensionserhöhungen hat sich das gewerkschaftsnahe Momentum Institut für eine soziale Staffelung ausgesprochen. Als Argumentationshilfe wurden verschiedene Szenarien berechnet. "Um die Wirtschaft zu stützen, ist eine soziale Staffelung besser", sagte Momentum-Ökonomin Miriam Frauenlob in einer Aussendung. Bei einer differenzierten Erhöhung könnten fünf von sechs Pensionierten den vollen Teuerungsausgleich erhalten, hieß es.

Regierung will bei Pensionen sparen

Die Bundesregierung will zur Budgetsanierung auch bei den Pensionen sparen, im kommenden Jahr soll das etwa 280 Millionen Euro bringen. Dazu müssten die Erhöhungen unter der Inflationsrate liegen, die konkrete Ausgestaltung ist noch offen. Momentum hat zwei Varianten mit und ohne sozialer Staffelung verglichen.