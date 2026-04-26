Auf der Suche nach der besten Pensionsreform

Erhöhung der Lebensarbeitszeit

Das System kann über eine Erhöhung des gesetzlichen Antrittsalters entlastet werden. Allerdings nur, wenn gleichzeitig die Höhe der Pensionen durch die längere Lebensarbeitszeit nicht zusätzlich steige, sagt Bonin: „Bei der Verlängerung der Lebensarbeitszeit geht es faktisch um eine Rentenkürzung – und zwar für jene, die sich noch nicht im System befinden.“ Heißt: Eine Erhöhung des gesetzlichen Antrittsalters, die rechtlich mehrere Jahre Vorlaufzeit benötigt, belastet vor allem jüngere Generationen. „Politisch ist das sicher der einfachere Weg, weil sich die Leute das eher nicht im Einzelnen ausrechnen“, meint Bonin.

Anpassung der Pensionen unter der Inflationsrate

„Eine Option, schon im Ruhestand befindliche Personen an Einsparungen zu beteiligen, sind Anpassungen unter der Inflationsrate. Das hat auch kurzfristig eine relativ hohe Entlastungswirkung“, sagt Bonin. Nimmt die Politik diese Variante in den Mix, sollte sie das mit einer sozialen Komponente versehen und eher höhere Pensionen belasten, betont Bonin. Warum? „Das System erzeugt nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb einer Generation Ungerechtigkeiten.“ Österreichs Pensionssystem stelle tendenziell Akademiker besser – die bei höherer Lebenserwartung auch eine höhere Pension bekommen als „Hackler“.

Erhöhung der Beitragssätze oder Steuern

Eine Option, die Pensionskosten zu senken, wären höhere Beitragszahlungen zur Pensionsversicherung. „In diesem Modell kommen wiederum die älteren Pensionisten ungeschoren davon, während die jüngere Generation höhere Beiträge bezahlen müsste“, sagt Bonin. Schultern müssen die Beiträge bekanntlich die aktuellen Dienstnehmer und Dienstgeber. Auch die im internationalen Vergleich hohen Lohnnebenkosten würden in diesem Modell steigen. Alternativ könnte man auch die Einkommen- und Lohnsteuer erhöhen: „Dann merken die Leute natürlich, dass ihnen netto weniger überbleibt“, sagt Bonin.

Alternativen zum Umlageverfahren

Die Regierung will ab 2027 die betriebliche Vorsorge stärken, die bisher kaum ein Faktor in Österreichs Pensionssystem war. Im Unterschied zum Umlageverfahren werden die betriebliche und private Vorsorge über den Kapitalmarkt finanziert. Welche Variante ist besser? Bonin plädiert für einen stärkeren Mix, denn auch das Umlageverfahren berge Risiken: „Es wird bei niedrigem Bevölkerungswachstum immer schwerer finanzierbar.“ Ein kapitalgedecktes System reagiere wiederum negativ auf hohe Inflationsraten. Dieses könnte man, so Bonin, wie nach Vorbild Norwegens aber auch staatlich absichern.