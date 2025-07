Arbeitsmarkt-Expertin: Teilzeit-Bashing ist auch Frauen-Bashing

Trotz der angespannten Lage am Arbeitsmarkt gibt es in Österreich viele offene Stellen - beim AMS wird von 61.000 Jobinseraten landesweit gesprochen. Einer neuen Auswertung zufolge liegt die Zahl der reinen Vollzeitstellen momentan bei 65 Prozent. Das sei ein Minus von zehn Prozent innerhalb von zehn Jahren, wie Ö1 berichtet.

Auch Jobplattformen abseits des AMS wie Stepstone oder Karriere.at bemerken diese Tendenz. Als weitere Gründe für die vermehrte Ausschreibung von flexiblen Arbeitszeitmodellen wird angegeben, dass Unternehmen Schwierigkeiten hätten, geeignetes Personal zu finden. So solle sein Anreiz geschaffen werden. Diese Anzeigen würden in Folge rund 40 Prozent mehr Bewerbungen generieren.

Es gäbe demnach einen Trend hin zur Ausschreibung von Teilzeit-Stellen, beziehungsweise dem Vermerk, dass der Job in Voll- oder Teilzeit ausgeübt werden könne.

Je nach Branche gäbe es laut dem AMS Unterschiede - im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Bildungsbereich ist die Teilzeitquote höher als in anderen Bereichen. Im Handel sind die Hälfte aller Stellen als Teilzeit ausgeschrieben. Auch im IT-Bereich ist ein Teilzeittrend zu beobachten.

Die Arbeitsmarkt- und Gleichstellungsexpertin Manuela Vollmann ordnete im Ö1-Morgenjournal die aktuellen Zahlen ein und erklärte, dass die Teilzeit-Debatte auch immer ein Frauenthema sei. "Wir müssen differenziert hinschauen und sagen in welchen Branchen das so ist. Das sind Branchen in denen vorwiegend Frauen arbeiten. Nicht immer ganz freiwillig. Wir haben einen segregierten Arbeitsmarkt", meint die Expertin.

Das führe dazu, dass Firmen in diesen Branchen darauf reagieren, dass Frauen in Österreich nach wie vor die Versorgungsarbeit wie Kindererziehung und den Haushalt verantworten müssen und auf diese Gegebenheiten mit Teilzeitangeboten antworten.

"Den Frauen bleibt sehr häufig auch nichts anderes übrig", sagt Vollmann. Firmen hätten auch gesehen, dass sie die Arbeitskräfte sehr flexibel einsetzen können, was nicht immer zum Vorteil der Frauen geschehe.