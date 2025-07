Dazu war Neos-Klubobmann Yannick Shetty am Donnerstagabend in der ZIB2 zu Gast.

Die Messenger-Überwachung sei "schon lange Thema in der österreichischen Innenpolitik", leitet Shetty ein. "Sie wissen auch, dass wir (die Neos, Anm.) dieser Maßnahme immer sehr kritisch gegenübergestanden sind", so der Neos-Klubobmann, der etwa an den "Kickl-Trojaner", den FPÖ-Chef Herbert Kickl als Innenminister eingeführt hatte, zurückerinnert.

Für die Neos sei es "ganz zentral" gewesen, dass die neue Regierung nun einen "verfassungskonformen Anlauf" zur Causa Messenger-Überwachung gemacht habe. Man habe Verhandlungen mit dem Koalitionspartnern geführt und das Gesetz "so umfassend novelliert, wie es mir nicht bekannt ist, dass irgendein anderes Gesetz nach einer Begutachtung geändert wurde," zeigt sich Shetty mit dem Ergebnis nun zufrieden. Man habe "das Beste gegeben", Österreich verfüge in Sachen Messenger-Überwachung nun über "das strengste Gesetz in ganz Europa". Er sei daher zuversichtlich, dass das Gesetz auch künftigen Überprüfungen standhalten werde. Auch sei es für ihn eine "Frage des Respekts, dass man unterschiedliche Meinungen diskutiert", in Hinblick auf auf die zwei Vetos aus den eigenen Reihen der Neos. Ein "Rumoren" im pinken Klub verortet er diesbezüglich nicht.