Teile des Wohn- und Baupakets passierten Finanzausschuss

Teile des bereits medial präsentierten Wohn- und Baupakets haben am Donnerstag den Finanzausschuss des Nationalrats passiert. Laut den Regierungsparteien ÖVP und Grünen soll damit nicht nur kurzfristig die Konjunktur angekurbelt und langfristige Investitionen in Immobilien gefördert, sondern auch die Schaffung von leistbarem Wohnraum unterstützt und die Klimaziele adressiert werden.

Die Gebührenbefreiung gilt für all jene Rechtsgeschäfte, die ab dem 1. April 2024 abgeschlossen und zwischen 1. Juli 2024 und 1. Juli 2026 per Gesuch zur Eintragung ins Grundbuch eingebracht werden, erklärt Finanzminister Magnus Brunner in seinem jüngst von Ö3 prämierten Podcast "Finance Friday". Die Befreiung gelte außerdem nicht nur beim Kauf des ersten Eigenheims, sondern bei jedem Wohnobjekt, das hauptwohnsitzlich genutzt wird. Das Baupaket soll 19.000 neue Jobs schaffen, so der ÖVP-Finanzminister. ZIel der Regierung sei es, dass Wohn- und Baupaket noch vor dem Sommer zu beschließen.