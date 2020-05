Stronach von Lindner „enttäuscht“

Die frühere ORF-Generaldirektorin Monika Lindner, die auf der Liste des Team Stronach stand, wird als "wilde" Abgeordnete in den Nationalrat einziehen. Wirklich viel kann sie damit nicht anfangen, denn viele Rechte von Abgeordneten sind an Klubs oder zumindest an die sogenannte Klubstärke, also die Mindestzahl von fünf Abgeordneten, gebunden. Immerhin dürfen fraktionslose Mandatare in Plenumsdebatten das Wort ergreifen und bekommen auch Geld für einen Mitarbeiter.

"Wilde" Abgeordnete sind eher eine Ausnahme, erklärte Werner Zögernitz, Leiter des Instituts für Parlamentarismus, im Gespräch mit der APA. Gründe für Fraktionslosigkeit gibt es mehrere: Man tritt aus seinem Klub aus, wird ausgeschlossen oder tritt am Anfang der Gesetzgebungsperiode keinem Klub bei. Letzteres hat Lindner vor, und das ist sehr ungewöhnlich: "Diesen Fall kenne ich nicht" in der jüngeren Geschichte, sagte Zögernitz. Auf die Dauer sei das Dasein als "wilder" Mandatar "eher frustrierend".