Team Stronach: Bures prüft Vetternwirtschaft

"Jeder Abgeordnete kann sich seine Mitarbeiter selbst aussuchen. Er ist dem Klubobmann keine Rechenschaft schuldig. Deswegen wusste ich nichts von der Konstellation", so Team Stronach-Klubobfrau Waltraud Dietrich.

Offenbar auch, weil sich die Mitarbeiter nur sehr selten im Parlament blicken ließen. " Severin Vetter habe ich hin und wieder im Parlament gesehen. Ob er wirklich Arbeit leistet, kann ich nicht sagen", so Dietrich. Aber die Team Stronach-Klubchefin sieht nichts Verwerfliches an diesem Modell. "Franz und Vetter sind nicht die einzigen Fälle im Parlament. Das gibt es auch bei anderen Fraktion. Es liegt halt in der Natur der Sache, dass sich die Kinder von Politikern für Politik interessieren." Entscheidet das Präsidium des Nationalrates, dass die Vetter-Franz-Konstellation eine Umgehung des Gesetzes ist, droht den beiden die Rückzahlung der ausgezahlten Gehälter.