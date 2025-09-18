Erneut Syrer in sein Heimatland abgeschoben

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Österreich hat am Freitag erneut einen Syrer in sein Heimatland abgeschoben. Entsprechende Informationen wurden der APA von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag bestätigt. Der Mann hatte eine mehr als zweijährige Haftstrafe wegen eines Sexualdelikts abgesessen. Bereits anlässlich der Verurteilung wurde ihm vor rund einem Jahr der Status des Asylberechtigten aberkannt. Die Abschiebung wurde heute im Verlauf des Vormittages via Istanbul nach Damaskus abgeschlossen. Der österreichische Verbindungsbeamte war bei der Übergabe an die syrischen Behörden anwesend.

"Schwerer Sexualtäter" Karner betonte, dass es sich bei dem Syrer um einen 39-jährigen "schweren Sexualtäter" handle. Mit der Abschiebung gehe man konsequent den Weg weiter, Straftäter außer Landes zu bringen. Im Juli war erstmals seit 15 Jahren wieder ein Syrer von Österreich in sein Herkunftsland abgeschoben worden. Eine weitere geplante Außerlandesbringung ist vom Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im August vorübergehend gestoppt worden. Diese harrt noch einer endgültigen Entscheidung.