Susanne Raab: „Da hat Wien nicht verstanden, was Integration bedeutet“

War die Türkei involviert?

Der Bericht der Verfassungsschützer wird Ende August vorliegen. Wenn Sie mich persönlich fragen, bin ich überzeugt, dass das über diverse Kanäle zentral gesteuert wurde.

Sie hatten versucht, die türkischen und kurdischen Vereine an einen Tisch zu bekommen, das wurde aber von einigen abgelehnt. Was ist dann passiert?

Wir wollten diese Vereine gemeinsam an den Tisch bitten, doch da sind die Fronten so verhärtet, dass das nicht möglich war. Deshalb haben wir die Vereine einzeln vorgeladen, gemeinsam mit dem Verfassungsschutz. Diese Gespräche sind nun beendet. Wir haben dort klar vermittelt, was wir uns erwarten. Nämlich, dass sie positiv auf Jugendliche einwirken. Klar ist aber auch, dass das alleine nicht ausreichen wird, denn der politische Islam und der Einfluss vom Ausland haben ja kein Türschild. Da muss man viel tiefer gehen, sich die Personen und Strukturen ansehen. Damit wir auch die guten Partner identifizieren können, und jene, die sehr stark am Ausland hängen.