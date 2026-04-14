Studieren am Limit: Sozialerhebung 2025 zeigt hohe finanzielle und psychische Belastung

Die Lebensrealität von Studierenden in Österreich ist zunehmend von finanziellem Druck und Doppelbelastungen geprägt. Die aktuelle „Studierenden-Sozialerhebung 2025“ des Instituts für Höhere Studien (IHS) verdeutlicht, dass explodierende Wohnkosten und die allgemeine Teuerung ein Studium ohne Erwerbsarbeit für viele unmöglich machen. Sowohl die Arbeiterkammer (AK) als auch die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) fordern weitreichende politische Maßnahmen.

Zusammenfassung der Studie:

Arbeiten als Notwendigkeit