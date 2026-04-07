Es ist ein dramatischer Wandel innerhalb von nur wenigen Jahren: Während im Jahr 2020 noch 70 Prozent der heimischen Jugendlichen zufrieden mit der Demokratie waren, sind es aktuell nur mehr 42 Prozent.

Das ist eines der Ergebnisse der großen Jugendstudie „Lebenswelten 2025“, die am Dienstag von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) präsentiert wurde. Dabei wurden mehr als 15.000 Schülerinnen und Schüler der achten bis zwölften Schulstufe, also im Alter von 14 bis 18 Jahren, befragt. Die repräsentative Erhebung wurde bereits zum zweiten Mal von allen 14 Pädagogischen Hochschulen durchgeführt.