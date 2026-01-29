Eigentlich war sie im Pilnacek-U-Ausschuss immer präsent, die „Frau Doktor W.“. Weil sie damals, an jenem 20. Oktober 2023, die einzige Medizinerin am Fundort der Leiche war; weil sich die Polizisten vor Ort mit ihr ausgetauscht haben; und weil – auch das war Thema – mit ihr mehr oder weniger heftig diskutiert worden sein soll. Über die Obduktion. Am vierten Ausschusstag ist die Gemeindeärztin nun selbst im Parlament.

Rauchige Stimme Gute drei Stunden wird sie befragt. Zur Tatortarbeit, und was sie davon mitbekommen hat. Ihre Stimme ist rauchig und dunkel, und sie trägt ein weißes Kleid. Die Abgeordneten schaffen es nicht immer, stringent zu fragen. Mehrmals muss die Medizinerin ähnliche Fragen beantworten. Doch eines bleibt an diesem Tag ganz deutlich übrig: Das, was jene Polizisten erzählt haben, die man im U-Ausschuss schon gehört hat, passt atmosphärisch so überhaupt nicht zu dem, was die Gemeindeärztin empfunden hat. Nicht als es um die Obduktion ging. „Die Situation war heftig“, sagt die Ärztin.

Im Prinzip war ihre Aufgabe nicht weiter komplex: Sie sollte klären, woran Christian Pilnacek verstorben ist. Genau das konnte sie aber nicht sagen. Wasser in der Lunge Der Leichnam lag bereits am Boden, der Kopf war blau, „auffallend blau“, wie die Ärztin erzählt. Doch ob Christian Pilnacek zweifelsfrei ertrunken ist, stand für sie einfach nicht fest. „Ohne Obduktion weiß ich nicht, ob Wasser in den Lungen ist“, sagt sie. Man darf sich die Situation in Rossatz an jenem Morgen in etwa so vorstellen: Die Gemeindeärztin steht am Ufer eines Donauarms bei der Leiche. Drei Polizisten, die den Fundort intensiv abgesucht haben, sind weitgehend sicher, was passiert ist. Sie haben Fußspuren und eine Zigarettenpackung gefunden. Kein Hinweis auf andere Menschen, die Leiche wirkt absolut unberührt, es gibt keine Spuren eines Kampfes, auch keine offensichtlichen Verletzungen. Und dennoch sagt die Ärztin: Ohne Obduktion gibt’s keine Klarheit.

Ist er ertrunken? Es ist plausibel, ja wahrscheinlich. W. ist das zu wenig. – Und genau das scheint die Polizisten zu „triggern“, wie es so schön heißt. Was folgt, ist ein Wortgefecht, das zwischen zehn und fünfzehn Minuten gedauert haben soll. Und in dem gekränkter Stolz eine Rolle gespielt haben könnte. „Die Polizisten haben mir erklärt, ich darf keine Obduktion anregen, ich sei dazu gar nicht berechtigt“, sagt die Ärztin. Einer der Polizisten habe gedroht, er hole einen anderen Notarzt, um sie, die Ärztin, auszubremsen. „Das habe ich noch nie erlebt" Die Ärztin kennt ihren Ort seit Jahren, sie kennt Polizisten und Feuerwehrmänner – einige sind bei ihr Patienten. Aber wie sich die Beamten vor Ort benehmen, ist neu für sie. „Das habe ich noch nie erlebt. Das ist mir seltsam vorgekommen.“ Das Bemerkenswerte an den Schilderungen der Gemeindeärztin ist, dass sie diametral dem widersprechen, was die bereits gehörten Polizisten erzählen.