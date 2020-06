Strafchaos bei der Rettungsgasse

Die Rettungsgasse "funktioniert nicht unbedingt berauschend", sagt Oberstleutnant Karl Lassning von der steirischen Verkehrspolizei. In Niederösterreich hört man laut seinem Kollegen Oberst Ferdinand Zuser vor allem Probleme von der Feuerwehr: "Mitunter stehen die Autos jetzt am Pannenstreifen und in der Rettungsgasse, mit schwerem Gerät gibt es dann kein Weiterkommen." Auf der Plattform Youtubefinden sich zahlreiche Videos von kuriosen Situationen, in einem Fall muss ein Feuerwehrmann zu Fuß vor dem Löschzug gehen, um die Straße freizumachen.

Mehrere Dutzend Anzeigen wurden jeweils in Wien, NÖ und OÖ ausgestellt (Organmandate sind nicht vorgesehen). "Bei uns gibt es Kollegen, die sich auf dieses Delikt spezialisiert haben", sagt Oberst Josef Binder von der Wiener Verkehrspolizei.

Die Strafhöhe ist überall unterschiedlich, weil der jeweilige Strafreferent die Geldbuße verhängt. In Wien etwa gilt die Regel 50 Euro plus weitere 50 Euro bei Wiederholungen. NÖ verlangt 200 Euro – wer schon eine Vormerkung hat, muss aber tiefer in die Tasche greifen.

"Schwierigkeiten gibt es noch auf vier Spuren in den Ballungsräumen", sagt ein Asfinag-Sprecher. Sonst würde es zu 90% funktionieren. Zum Strafchaos heißt es: "Das ,Wie" ist Angelegenheit der Polizei, die finden sicher den richtigen Weg." Nun sollen fremdsprachige Plakate bei den Grenzen aufgehängt werden, auf die Kurzzeit-Vignetten werden Hinweise auf die Rettungsgasse aufgedruckt.