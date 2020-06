Straches Verlobte: "Macht ist sicherlich sexy"

KURIER: Die letzten fünf Wochen vor der Wahl. Wie viel Zeit bleibt da für die Beziehung?

HC Strache: Wahlkampf ist eine Sondersituation. Mehr als ein Abend geht sich da für die Zweisamkeit nicht aus. Aber ich habe sehr viele dieser Sondersituationen, weil ich Bundesparteiobmann bin. Damit haben wir beide einen sehr guten Umgang gefunden. Das war für Andrea aber am Anfang nicht leicht.

Andrea Eigner: Wir hatten im Juli ein verlängertes Wochenende in Kroatien. Diese fünf Tage haben wir intensiv genutzt.

HC Strache: Andrea ist beruflich auch sehr engagiert und macht leidenschaftlich gerne Sport, teilweise sogar zwei Einheiten am Tag. Heute war das erste Training schon um 5.30 Uhr in der Früh. Und am Abend, nach dem Job, trainiert sie nochmals. Dadurch wird Andrea nicht langweilig.

Wie sieht Ihr Sportprogramm aus?

Eigner: Tagwache ist um 5.30 Uhr. Die erste Einheit beginnt um 6.30 Uhr, damit ich um 10.00 Uhr meinen Shop pünktlich aufsperren kann. Das Training besteht aus Schwimmen, Laufen, Radfahren und Stabilisationsübungen. Sechs Tage die Woche wird trainiert, teilweise auch zwei Mal täglich.

Läuft Ihnen Ihre Verlobte schon davon?

Strache: (lacht) Ich darf das eine oder andere Mal mitmachen, dann laufen wir 10 Kilometer. Aber es gibt schon Momente, wo ich am Kämpfen bin.

Eigner: Beim Regenerationstraining ist Christian dann wieder voll dabei. (lacht)

Sie trainieren für den Frauen-Triathlon …

Eigner: Bei dieser Disziplin sind 500 Meter Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen zu absolvieren. Für echte Triathleten ist das eine Babydistanz. Aus einer Laune heraus habe ich mich in dieses Abenteuer gestürzt. Ich bin schon einen Halbmarathon gelaufen, aber ich wollte mehr. Dann habe ich mir ein Mountainbike gekauft, mittlerweile bin ich bei einem Rennrad gelandet. Zurzeit mache ich auch noch einen Kraulkurs. Eine Wunschzeit habe ich für mich noch nicht definiert. Es ist nur super, wenn ich durchkomme.

Strache: Wenn man weiß, dass Andrea den Halbmarathon in 1:54 Stunden geschafft hat und viele Männer hinter sich gelassen hat, kann man sich ausrechnen, wie sie an solche Herausforderung herangeht.

Eigner: Eines ist sicher, als Letzte werde ich beim Triathlon nicht durchs Ziel gehen.

Wie ernähren Sie sich?Haben Sie ein spezielles Ernährungsprogramm für den Triathlon?

Strache: Andrea ist grundsätzlich im Ernährungsplan sehr strikt. Sie raucht nicht, trinkt kaum einen Tropfen Alkohol. Das hilft mir, weil es auch mich dazu anhält, zum Gesünderen zu greifen.

Eigner: Ich habe das Glück, dass mir das gesunde Essen schmeckt. Wenn man mir einen Salat oder Schnitzel zur Wahl gibt, greife ich sicher zum Salat, was bei dir ja nicht der Fall ist.

Sie haben im Vorjahr eine Boutique eröffnet. Wie ist das Geschäft im ersten Jahr gelaufen?

Eigner: Am 20. August habe ich das erste Jahr geschafft. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. In der Stadt war es in den letzten Wochen höllisch heiß, da leiden alle Geschäftsleute, auch meine Boutique. Aber ich bin zuversichtlich, dass es im Herbst wieder bergauf geht.

Kann man sich mit einem Durchschnittsgehalt die Outfits aus Ihrer Boutique leisten?

Eigner: Ich glaube schon. Ich habe sehr viele Kunden, die ein Durchschnittsgehalt beziehen und bei mir regelmäßig einkaufen.

Wie viel muss ich investieren, wenn ich mir ein Sommerkleid bei Ihnen kaufen will?

Eigner: Bei uns kosten Kleider ab 150 Euro.

Zurück zu Ihrer Beziehung: Wie funktioniert bei Ihnen das Patchwork?

Eigner: Das Patchwork läuft bei uns nach gewissen Regeln ab. Das heißt, die Kinder sind jedes zweites Wochenende von Freitag bis Sonntagabend bei uns. Jeder hat sein eigenes Zimmer, und ich finde, es läuft sehr gut. An den Wochenenden gehen wir sehr oft biken. Den Samstag verbringt Christian meistens mit den Kindern alleine, weil das der wichtigste Tag in meiner Boutique ist. Wenn ich am Abend nach Hause kommen, steht das Essen schon fertig am Tisch. Da kocht dann meistens Christian für uns.

Wie ist HC Strache als Vater? Streng?

Eigner: Leider nein. (lacht)

Strache: Ich bin mit Sicherheit kein strenger Vater. Kinder sind für mich das Tollste, was einem im Leben passieren kann. Nur leider sehe ich meine Kinder sehr selten. Wenn man die Kinder nur alle 14 Tage sieht – und im Wahlkampf ist das gar nicht möglich –, dann ist die Zeit auf Gemeinsamkeiten und schöne Erlebnisse ausgerichtet. Da möchte ich nicht die Rolle des strengen Vaters ausfüllen und mit ihnen lernen. Das Lernen passiert in der Schule oder bei ihrer Mutter.

Wie laufen die Hochzeitsvorbereitungen?

Strache:Wir sind mitten in den Vorbereitungen. Aber Ort, Termin und Zeit werden Sie nicht von mir erfahren. Wir wollen diesen Tag für uns mit der Familie und im kleinen Rahmen genießen. Die Hochzeit wird sicherlich nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten.