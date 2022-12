Straches "Friedensplattform" kritisiert Europa für Umgang mit Moskau

"Ja, es ist ein Angriffskrieg Russlands." Das war der einleitende Satz von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei einer Podiumsdiskussion der von ihm gegründeten "Plattform für Frieden und Neutralität" am Montagabend. Es diskutierten mit Andreas Mölzer und Peter Fichtenbauer zwei FPÖ-Mitglieder, die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, das Ex-AfD-Mitglied Heinrich Fiechtner und der parteilose Efgani Dönmez. Zu hören war dabei Kritik an Europas Umgang mit Moskau.

Das Motiv für die Veranstaltung sowie die Gründung seiner Plattform sei gewesen, dass es "keine lauten und hörbaren Friedensinitiativen" gebe, so Strache, der die Diskussion in Wien moderierte. Man habe Russland nicht an den Verhandlungstisch gebeten, lautete sein Vorwurf an den Westen. Das Podium stimmte dem weitgehend zu. Der frühere Europaabgeordnete Mölzer befand: "Von europäischer Seite wird momentan überhaupt nichts Positives eingebracht."

Mölzer: "Nicht jeder, der zweifelt, ist ein Putin-Versteher"

Das Podium schien sich einig darüber, dass Russland zu schlecht dargestellt werde. Die Ursachen für den Krieg seien jedoch viel komplexer, als in den Mainstreammedien behauptet werde, urteilte Mölzer. Doch: "Nicht jeder, der zweifelt, ist ein Putin-Versteher."