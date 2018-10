Strache und Haider: Was sie unterschieden und geeint hat

So denke man bei der Strache-FPÖ „eher an die Burschenschafter“, während die Freiheitlichen unter Haider nach wie vor mit der „Buberl-Partie“ assoziiert würden. Letzteres versteht Bachmayer übrigens dezidiert nicht als Kompliment: Zwar sei die Rekrutierung in Diskotheken wohl ein Zeichen für „große Akzeptanz bei den Menschen damals“ gewesen. Mit „politischer Substanz“ habe das aber nichts zu tun gehabt, wie sich auch an der „gemischten Qualität“ von Haiders Team während der ersten schwarz-blauen Koalition zu Beginn der 2000er-Jahre gezeigt hätte: „Die meisten denken vielleicht an Grasser und ähnliche, aber es gab auch Kurzzeit-Justizminister, die nach wenigen Tagen schon wieder ausgeschieden sind“, gibt Bachmayer zu Bedenken.

Trotz all dieser Differenzen ortet der Meinungsforscher aber auch klare Gemeinsamkeiten zwischen der Haider- und der Strache-FPÖ. Vor allem in „Stil und Thematisierungen“ wären sich die Parteien „eigentlich recht ähnlich“.

So hätte Jörg Haider während seines Aufstiegs bis hin zur Übernahme der Freiheitlichen 1986 durch den Innsbrucker Putsch „eine völlig neue Note“ in die heimische Politik gebracht, nämlich „sehr viel Emotionen, Angriffigkeit, Provokation“. Sowie „diese Anti-Haltung. Anti-Privilegien, Anti-altes-Establishment. Und dann letztlich natürlich Anti-Ausländer und Anti-Zuwanderung.“ Zwar habe Jörg Haider den Populismus „nicht erfunden, den gab es schon vorher. Aber er hat ihn sicher auf die Spitze getrieben und für die damaligen Zeiten perfektioniert“, so Wolfgang Bachmayers Analyse.