Strache und Gudenus belasten Stadler vor Gericht

Am 22. Dezember 2006 soll er sich mit dem heutigen stellvertretenden FPÖ-Chef Johann Gudenus in einem China-Lokal getroffen und ihn gefragt haben, wie schnell er Strache erreichen könne. Gudenus schilderte im Zeugenstand, welche Forderungen Stadler gestellt habe: Bis 15 Uhr solle Strache in einer Presseaussendung den ungeschmälerten Fortbestand der Freiheitlichen Akademie bekannt geben, sonst würde er die Fotos sowie Vorwürfe in Richtung Malversationen sowie Drogen an die Medien spielen. Gudenus befürchtete eine politische Demontage des FPÖ-Obmannes: „So dringlich bin ich noch nie an Strache herangetreten.“

Stadler bestreitet den Erpressungsversuch, und zwar mit einem simplen Argument: „Halten wir fest, ich esse nie bei einem Chinesen.“

Strache bestätigte als Zeuge, dass ihn Gudenus damals ins Bild gesetzt und dass ihn Stadler schon zuvor habe wissen lassen, dass er Material gegen ihn in der Hand habe. Stadler habe versucht, ihn als FPÖ-Chef „zu Fall zu bringen“ und seinen Ruf zu schädigen. Er aber lasse sich nicht erpressen. Die Fotos seien harmlos, und dass er keine Drogen anrühre, lasse er durch regelmäßige Haarproben belegen.

Der Prozess wird mit weiteren Zeugenaussagen fortgesetzt.