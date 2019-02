Strache: "Papa-Monat hat mich entschleunigt"

Um den Tanz ging es nicht, sondern um den Knicks ...

Den Knicks gebietet einem der gute Stil und die Höflichkeit. Niemand hat Putin die Verbeugung vorgeworfen, die er vor Karin Kneissl gemacht hat. Egal, wo Karin Kneissl auftritt, fällt sie positiv auf. Der Brexit-Chefverhandler Michel Barnier ist im laufenden Kontakt mit Kneissl und wird ihr Gast am Opernball sein. Bei der Warschauer Nah-Ost-Konferenz gab es ein gutes Gespräch mit US-Außenminister Mike Pompeo und auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Gespräch mit Kneissl gesucht. Das zeigt, dass sie eine große menschliche und fachliche Akzeptanz hat. Sie ist die beste Außenministerin seit Kreisky.

Also auch besser als Sebastian Kurz in diesem Amt ...

(lacht) Wenn es um die Ausbildung im Rahmen der diplomatischen Akademie geht, wenn man sich ihre Ausbildung mit über sieben Sprachen, wenn man ihre Engagements als Universitätsprofessorin bis nach Jerusalem anschaut, dann bringt sie sicherlich fachlich die größte Kompetenz mit.

Herbert Kickl möchte eine Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber einführen. Das benötigt eine Verfassungsänderung. Die Opposition steht auf der Bremse. Werden Sie einen Deal anbieten, um das Gesetz durchzusetzen?

Ich halte von solchen schiefen Konstrukten nichts. Das wird für die Opposition eine Nagelprobe werden: Will man die Bevölkerung schützen vor solch gefährlichen kriminellen Elementen oder nicht? Da wird deutlich sichtbar werden, wer für den Schutz der österreichischen Bevölkerung einsteht und wer nicht. Jeder ist hier gut beraten, sachpolitisch und nicht parteipolitisch zu entscheiden.

Die Opposition behauptet, man hätte den Täter auch in Schubhaft nehmen können.

Diese Behauptung ist falsch. Das ist rechtlich nicht möglich. Deswegen muss man die rechtlichen Gegebenheiten auf EU-Ebene und in der Verfassung ändern. Auf der EU-Ebene waren es bis jetzt die europäische Volkspartei (EVP) und die Sozialisten, die das verhindert haben.

Haben Sie schon entschieden, ob Sie zur Wien-Wahl als Spitzenkandidat antreten werden?

Jetzt gibt es die EU-Wahlen. Da denke ich nicht an Wahlen, die in zwei Jahren stattfinden.

Eine Kandidatur schließen Sie aber nicht aus? Es wäre zu früh, um irgendetwas auszuschließen.

Kaum waren Sie aus dem Papa-Monat zurück, haben Sie Ihren Thinktank vorgestellt. Wozu braucht es diese Denkwerkstatt, wenn der Bundeskanzler schon einen Thinktank hat?

Es ist gut, wenn der Bundeskanzler einen Thinktank hat. Und es ist gut, wenn der Vizekanzler mit seinen zuständigen FPÖ-Ressorts auch einen hat. Denn das verschränkt sich. Denn wir haben die Aufgabe, das Regierungsprogramm in allen Ressorts umzusetzen. Dafür ist es gut, mit Denkzirkeln diesen Prozess zu verstärken und Bürger und Experten dazu einzuladen. Das will ich mit dem „Denkwerk zukunftsreich“, das sich vom Namen an die Bundeshymne anlehnt, erreichen. Es findet auf ehrenamtlicher Basis statt und wird von einem Mitarbeiter im Ministerium betreut.

Sie haben in einem Prozess gegen Politikberater Rudi Fußi klarstellen wollen, dass Sie nichts mit den Identitären zu tun haben wollen. Warum laden Sie dann zum Auftaktevent Ihres Thinktank den Politikwissenschaftler Michael Ley ein, der in einem Interview meinte, es sei wichtig, dass die Identitären stärker werden?

In der Demokratie ist alles erlaubt, solange man sich im Rahmen der demokratischen Spielregeln benimmt. So gesehen gibt es nicht eine Bewertung, dass eine Gruppe, egal woher sie kommt, pauschal in ein Eck zu stellen ist. Herr Ley ist nicht laufend mit den Identitären in Kontakt. Er hat einmal ein Interview für die Website der Identitären gegeben – das war es. Er ist ein honoriger Wissenschaftler, der auf diesen Bereich spezialisiert ist und selbst jüdische Wurzeln hat und daher familiär betroffen ist.

Warum haben Sie sich den islamischen Antisemitismus als Auftaktthema ausgesucht?

Es ist ein brennendes Thema, weil der Antisemitismus wieder um sich greift. Wir haben die Verantwortung, dem Antisemitismus entgegenzutreten – besonders dem steigenden importierten Antisemitismus. Ich möchte mir mit Verfassungsrechtsexperten ganz bewusst das Islamgesetz anschauen und in gewissen Punkten evaluieren. Vor allem aber auch im strafrechtlichen Bereich möchte ich das Verbot des politischen Islam sicherstellen. Es kann nicht sein, dass Muslimbrüder und radikale Kräfte, die sich gegen westliche Werte und Demokratien stellen, unbehelligt bleiben. Da müssen die Vereine geschlossen und nicht am nächsten Tag wieder aufgesperrt werden. Und radikale Islamisten gehören konsequent abgeschoben.

Was wollen Sie am Islamgesetz optimieren?

Da möchte ich mir anschauen, ob man bei der Auslandsfinanzierung nicht nachschärfen kann.

Sie haben gesagt, dass Ihr Kind sehr liebevoll, aber auch mit klaren Grenzen aufgezogen werden soll. Praktizieren Sie das auch schon im Babyalter?

Im Babyalter ist die liebevolle und verlässliche Fürsorge das Wichtigste. Hier geht es um das Urvertrauen. Aber für die späteren Jahre kann ich nur sagen: Es ist auch nicht richtig, alles zu erlauben. Man tut den Kindern nichts Gutes, wenn man sie mit allem überschüttet und man stets auf Basis des Materiellen der beste Papa oder die beste Mama sein will. Manchmal ist es für die Entwicklung auch wichtig, dass sich die Kinder das erste Moped oder andere Wünsche selbst erarbeiten müssen.

Eine viel diskutierte Grenze existiert bereits im Babyalter, nämlich ob das Baby im Elternbett schlafen darf oder nicht, wie schaut das bei Ihnen aus?

Unser Sohn schläft nachts nicht bei uns im Bett. Er schreit aber auch nie in der Nacht. Schläft unheimlich brav. Also fühlt er sich wohl. Dahinter steckt also eine ganz andere Frage: Ich bin überzeugt, wenn die Eltern eine gewisse Gelassenheit, Routine, Souveränität und Sicherheit ausstrahlen, dann reflektiert das Kind auch diese Stimmung und findet schnell seinen gewohnten Rhythmus. Wenn man aber selbst hektisch ist, dann spürt das auch das Kind. Meine Frau ist komplett tiefenentspannt. Das gibt auch mir Ruhe nach einem stressigen Tag.