Strache blitzt in Deutschland mit Ibiza-Klage ab

Mit der Klage schien Strache vor allem das Wochenmagazin Spiegel und die Süddeutsche Zeitung treffen zu wollen, die beiden Medien hatten das Ibiza-Video gemeinsam veröffentlicht. Für ndie deutschen Behörden habe nach "Überprüfung des Anzeigevorbringens und Sichtung des verfahrensgegenständlichen Videos" allerdings "kein hinreichender Tatverdacht" bestanden.

In München, wo die Süddeutsche Zeitung ihren Sitz hat, sei eine gleichlautende Strafanzeige von Straches Anwälten eingebracht worden. Anders als in Hamburg läuft das Verfahren in der bayrischen Hauptstadt noch. Ein Ergebnis soll noch im September präsentiert werden.