In der SPÖ sitzt der Schock ob des negativen Ergebnisses tief

Was man dabei nicht vergessen darf: Rendi-Wagner ist eine Quereinsteigerin und hat damit in der SPÖ keine Machtbasis, die ihr - komme was wolle - den Rücken freihält. Mehrmals hieß es aus der SPÖ, dass das junge SPÖ-Mitglied Rendi-Wagner doch der beste Beleg dafür sei, dass die Partei sich geöffnet habe.

Von der "Van-der-Bellen-Mehrheit", die Kern vorschwebte, war die SPÖ aber auch unter Rendi-Wagner weit entfernt. Die liberale Parteireform, an der der junge SPÖ-Geschäftsführer Max Lercher, wurde abgesagt. Oder wie es der neue Geschäftsführer Thomas Drozda im Herbst 2018 formulierte: Man werde "ohne Zeitdruck" daran arbeiten.

"Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer"

Daran änderte sich auch nichts, als Kern ein Monat nach Ibiza Druck dahingehend machte und seiner Partei ausrichtete: "Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer."

Eine junge, steirische SPÖ-Abgeordnete mokierte daraufhin, dass ein "Akademiker im Anzug" ( Drozda) einen "Steirer in Jeans" ( Lercher) ersetzt hat. In dieser Auseinandersetzung dürfte es aber nicht nur um Personalia gehen.

Das größere Problem der SPÖ ist derzeit wohl, dass sie sowohl den "Akademiker im Anzug" als auch den "Steirer in Jeans" repräsentieren muss.