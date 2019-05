Stimmen aus ÖVP: Österreich vor Neuwahlen, Türkis-Blau ist vorbei

Die Freiheitlichen sind am Ende. Heinz-Christian Strache stolpert über die Ibiza-Affäre. Bundeskanzler Sebastian Kurz soll nach KURIER-Recherchen die Reißleine ziehen und will in Neuwahlen gehen. Kurz soll nicht mit dem wahrscheinlichen Strache-Nachfolger Norbert Hofer weiterregieren wollen. Für das internationale Image Österreichs wäre ein Weiterregieren mit der derzeitigen FPÖ fatal. „Die Stimmen in der Volkspartei für Neuwahlen werden lauter“, sagte ein ÖVPler zunächst. Wenig später hieß es am Samstagvormittag bereits: „Die Geschichte ist definitiv vorbei.“