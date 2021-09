Stimmabgabe zwischen Morgengrauen und Kirchgang

Vom Kirchgang zum Wahlgang - so gestaltet der amtierende Landeshauptmann Thomas Stelzer den Sonntagvormittag in Wolfern (Bezirk Steyr-Land). Begleitet wird Stelzer bei seiner ersten Landtagswahl als Spitzenkandidat von Frau Bettina, Sohn Lukas und Tochter Lena. Lukas Stelzer kandidiert erstmals für den Gemeinderat - "Ich mache kein Geheimnis daraus, wem meine Vorzugsstimme gehört“, so Thomas Stelzer.