Industrie-Chef fordert Entlastung für Kleinverdiener

Es fehlen große Reformen, ohne die geht es nicht. Sonst hinterlassen wir der nächsten Generation einen Schuldenberg, den diese niemals abtragen wird können."

Georg Kapsch, Unternehmer und Präsident der Industriellenvereinigung (IV), wird angesichts der vielen Reformversprechen langsam ungeduldig, was die Umsetzung anlangt. Kapsch sagte im KURIER-Gespräch: "Wir müssen jetzt so schnell wie möglich festlegen, was an Reformen zu geschehen hat, wer zu entlasten ist und wie das zu finanzieren ist. Wenn man eine wirklich gute, also spürbare Steuerentlastung will, muss man schon vier bis sechs Milliarden Euro bewegen."

Die IV hätte schon vor eineinhalb Jahren ein umfassendes Konzept mit einem Entlastungsvolumen von sogar acht Milliarden Euro auf den Tisch gelegt. Dieses Konzept sei heute aktueller denn je.