Steuerreform: Drei Viertel für Arbeitnehmer

Die wirkliche Überraschung, die Aufstockung des Gesamtvolumens von 4,5 auf 6,5 Milliarden Euro (voll wirksam im Wahljahr 2022), hat die Bundesregierung selbst am Wochenende verlautbart.

Neben den bekannten Punkten der für alle Arbeitnehmer interessanten Tarifsenkung, in die der Löwenanteil des Entlastungsvolumens fließt, sind noch mehrere kleine Vorhaben dazugekommen beziehungsweise durchgesickert.

Gewinne auch für Mitarbeiter

So sollen Betriebe in Zukunft die Möglichkeit bekommen, bis zu zehn Prozent ihres Gewinnes steuerfrei an Mitarbeiter auszuschütten. Gedeckelt ist die Gewinnbeteiligung aber mit 3.000 Euro pro Person und Jahr. Derzeit gibt es eine analoge Regelung für die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen selbst, etwa in Form von Aktien. Nun können sie direkt am Gewinn beteiligt werden, was wie eine Jahresprämie oder ein 15. Monatsgehalt zu sehen ist. Freilich machen das die Betriebe freiwillig, sie werden nicht dazu verpflichtet.

Die Körperschaftssteuer sinkt in zwei Schritten

Nach lautstarkem Protest aus der Industrie gibt es jetzt auch die versprochene Senkung der Körperschaftssteuer (KöSt). Sie sinkt in zwei Etappen von derzeit 25 auf dann 21 Prozent.

Bessere Abschreibemöglichkeit

Bisher nicht wirklich bekannt ist die Anhebung der Abschreibemöglichkeit für geringwertige Wirtschaftsgüter (z.B. Drucker, Scanner) von 400 auf 1000 Euro. Das bedeutet: Für Produkte, die nicht mehr als 1000 Euro kosten, können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sofort unter dem Titel „geringwertiges Wirtschaftsgut“ als Betriebsausgabe abgesetzt werden.

Ersten drei Tarifstufen sinken

Bereits bekannt ist, dass die unteren drei Stufen der Lohn- und Einkommensteuer 2021 sinken sollen (von 25, 32 und 42 Prozent auf 20, 30 und 40). Zuvor gibt es 2020 eine Entlastung für Kleinverdiener bei den Sozialversicherungsbeiträgen sowie für Kleinunternehmer durch großzügigere Pauschalierungen. Von der Reduktion der Tarifstufen profitieren alle 4,5 Mio. Steuerzahler. Von der Reduktion der Krankenversicherungsbeiträge profitieren auch all jene, die arbeiten, aber zu wenig verdienen, um steuerpflichtig zu sein, aber sehr wohl Sozialversicherungsabgaben berappen müssen.

Ab 1250 Euro doppelter Profit Im Einkommenssegment über 1.250 Euro/brutto werden laut einem Regierungspapier die Steuerzahler sowohl von der Senkung der SV-Beiträge (bis zu einem gewissen Betrag) als auch von der Senkung der Einkommensteuer profitieren. Ein Durchschnittsverdiener wird pro Jahr mit ungefähr 1000 Euro entlastet. Die höchste Steuerentlastung macht laut früheren Berechnungen rund 1580 Euro aus (ab Jahreseinkommen von 60.000 Euro).

75 Prozent für Arbeitnehmer

Die Bundesregierung sagt, rund drei Viertel der Gesamtentlastung kommt über Steuer- und SV-Reduktion Arbeitnehmern zu Gute. Das sind rund fünf Milliarden Euro, mit Familienbonus sogar 6,5 Milliarden (78 Prozent). Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt: "Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Hauptprofiteure der Steuerreform. Mit 5 Milliarden Euro gehen 75 Prozent des Gesamtvolumens in die Entlastung der arbeitenden Bevölkerung. Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen werden besonders profitieren."

Die Opposition findet die Steuerreformpläne der Regierung hingegen unzureichend. Jetzt-Klubchef Bruno Rossmann lobte in einer Aussendung zwar die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge für Geringverdiener, vermisst aber eine echte Ökologisierung. Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn fehlt der große Wurf. Er nennt Bedingungen für die Festschreibung des Wirtschaftsstandorts in der Verfassung.

Schellhorn kritisiert, dass die Regierung ihre Steuerreform-Ideen seit dem Wochenende stückchenweise lanciert. "Das alleine lässt schon befürchten, dass der große Wurf einmal mehr ausbleiben wird". Außerdem erinnerte er daran, dass Kurz im Wahlkampf eine Entlastung von 12 bis 14 Mrd. Euro versprochen hatte, nun aber 6,5 Mrd. Euro kommen sollen.