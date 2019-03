„Steuern runter!“ Das wäre mal was

„Keine neuen Steuern“ lautet das Mantra von Finanzminister Hartwig Löger. Damit soll signalisiert werden, dass die Regierung sparen und die Bürger nicht stärker belasten will. Angesichts der radikalen Änderungen in der Wirtschaft durch die Digitalisierung muss sich aber auch das Steuersystem radikal ändern , es hätte sich schon lange ändern müssen. Denn die Klage, wonach bei uns Arbeit zu hoch besteuert ist, zieht sich durch die Geschichte der 2. Republik. So gut wie alle Spitzenpolitiker haben das beklagt, und kaum jemand hat etwas dagegen unternommen. Wenn der Staat aber mit der Lohnsteuer weniger Geld einnehmen würde, dann muss er andere Steuern erhöhen, oder bei den Ausgaben sparen. In Wirklichkeit aber muss er beides tun.

In Österreich lohnt sich Arbeit vor allem für den Finanzminister. Der Grenzsteuersatz liegt schon ab 31.000 Euro Jahreseinkommen bei 42 Prozent, über 60.000 Euro bei 48 Prozent. Jemand, der 60.000 Euro im Jahr verdient und dann einen Bonus von 5.000 Euro erhält, liefert fast die Hälfte davon an den Fiskus. Leistung lohnt sich also nicht.

Was tun? Den Tarif ändern. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Christoph Badelt im KURIER-Talk: „Da muss man massiv herunter gehen.“ Ab 11.000 Euro wird Steuer gezahlt. Badelt würde tiefer einsteigen, und zwar mit einem niedrigeren Steuersatz, der schon mit 25 Prozent beginnt. Dieser sollte dann viel langsamer steigen. Badelt will aber auch die Beiträge zur Sozialversicherung senken: „Damit mache ich mich nicht populär, weil dann die Sozialversicherungen stärker durch Steuern finanziert würden.“ Aber die hohen Kosten auf Arbeit würden und bei der Wettbewerbsfähigkeit schaden und eine höhere Arbeitslosigkeit begünstigen.