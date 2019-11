Steiermark: Wer SPÖ-Schickhofer beerben könnte

Am Sonntag wird in der Steiermark gewählt. Die Umfragen für die SPÖ und ihren Landeschef Michael Schickhofer sind alles andere als berauschend. Es ist daher nicht sicher, ob der Landeschef politisch überlebt. In der Gerüchteküche kursieren daher schon Namen möglicher Nachfolger.

Einer der aussichtsreichen Kandidaten ist der Steirer Jörg Leichtfried.